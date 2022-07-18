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В Тольятти бывшего судью осудили за взятку

18 июля 2022 11:58
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В Тольятти бывшего судью осудили за взятку

УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность бывшего федерального судьи Автозаводского районного суда г. Тольятти. Он, используя свое служебное положение, осуществил
вымогательство взятки в размере 1 млн рублей с жителя г. Тольятти, который на тот момент являлся обвиняемым по уголовному делу (п.«б» ч.3 ст.163 УК РФ), за судебное решение, не связанное с реальным лишением свободы.
В марте 2019 года судья задержан с поличным сотрудниками УФСБ России по Самарской области при получении части взятки в размере 550 тыс. рублей.
Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ. Федеральный суд Красноглинского района г. Самары признал
его виновным с назначением наказания в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в размере 1 млн рублей с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 5 лет.
5 июля 2022 года по результатам рассмотрения Самарским областным судом апелляционной жалобы приговор первой инстанции оставлен без изменений.

Теги: Уголовное дело

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