В Тольятти 75 тыс.рублей украли из автомобиля

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В полицию Тольятти за помощью обратился местный житель 1980 года рождения, который рассказал полицейским, что из его автомобиля «ВИС Пикап», припаркованного возле дома на бульваре Татищева пропали денежные средства в сумме 75 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу полицейские провели осмотр места происшествия, в ходе которого установили, что неизвестный проник в автомобиль путем разбития стекла водительской двери.

Специалист экспертно-криминалистического отдела Управления МВД России по г. Тольятти при осмотре автомашины обработал поверхность кузова дактилоскопическим порошком, обнаружил и изъял следы пальцев рук, пригодные для идентификации. При проверке по автоматизированным базам данных криминалисты установили идентичность изъятых следов с ранее внесенными данными лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности. Информацию передали оперуполномоченным уголовного розыска, которые установили места возможного нахождения ранее судимого за совершение грабежа 18-летнего местного жителя, задержали его по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса молодой человек сознался в содеянном и пояснил, что разбил стекло машины, нашел в бардачке денежные средства, забрал их и потратил на собственные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.