В сызранском магазине разбойник в маске отобрал деньги у кассира

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10 сентября текущего года экипаж патрульно-постовой службы полиции находился на маршруте патрулирования.

На улицах города Сызрани полицейские, методом объезда, осуществляли розыск подозреваемого в разбойном нападении, совершенном за 40 минут до этого в магазине на проспекте 50 лет Октября. Возле одного из многоквартирных домов полицейские обратили внимание на мужчину, который был схож по приметам с разыскиваемым. При виде патрульного автомобиля мужчина попытался скрыться, но после непродолжительной погони был задержан полицейскими.

«Сообщение о разбойном нападении нам поступило по радиостанции около 21-00 час. В ориентировке указывалось, что преступник одет в куртку яркого цвета. Такая же была и на прохожем», - поясняет старший сержант полиции Александр Жигалов.



Задержан ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений безработный местный житель 1986 года рождения. Полицейские в ходе личного досмотра в присутствии понятых изъяли у подозреваемого денежные средства и маску.

Как пояснила потерпевшая - жительница города Сызрань 1995 года рождения, вечером в магазин, где она работает продавцом, зашел мужчина в маске и, угрожая предметом, похожим на нож, стал требовать денежные средства. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, она не стала препятствовать тому, что злоумышленник прошел к кассе, забрал имеющиеся там деньги и выбежал из торговой точки.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.