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В Сызрани расследовали кражи имущества из гаража и надворных построек

19 декабря 2021 13:49
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В Сызрани расследовали кражи имущества из гаража и надворных построек

В Сызрани завершено расследование уголовного дела по факту серии краж имущества из гаража и надворных построек.

По данным следствия, в июле 2021 года в полицию за помощью обратился житель города Сызрань. Он сообщил полицейским, что у него из гаража пропали строительные инструменты.

Полицейские выяснили, что дверь в гараж в момент совершения преступления могла оказаться не запертой. Сотрудники полиции составили список пропавшего имущества, проверили места возможного сбыта похищенного. В ходе проведенных оперативных мероприятий, в одном из комиссионных магазинов города полицейские обнаружили строительные инструменты, схожие по описанию с принадлежащими потерпевшему. Оперативники установили личность и местонахождение гражданина, который сдал данные вещи. Им оказался житель города Сызрань 1983 года рождения, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

По версии следствия, предполагаемый злоумышленник побывал в гараже потерпевшего дважды. В первый раз его добычей стали строительные инструменты на сумму более 6 000 рублей, во второй – более чем на 12 000 рублей.

В ходе расследования уголовного дела полицейские установили причастность подозреваемого к еще двум кражам из сараев. Собственники сообщали о пропаже строительных инструментов, удлинителей и кабелей на сумму от 2000 рублей до 3 000 рублей. Все похищенное мужчина сдавал в ломбард, либо перепродавал знакомым, утверждая, что имущество принадлежит ему.

В настоящее время жителю города Сызрань предъявлено обвинение. Местонахождение части похищенного имущества установлено.

Теги: Уголовное дело

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