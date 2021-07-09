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В Сызрани выявлен факт дачи взятки бывшему должностному лицу

9 июля 2021 10:28
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В Сызрани выявлен факт дачи взятки бывшему должностному лицу

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Сызранского ЛО МВД России на транспорте выявлены двое представителей коммерческих фирм, которые дали взятку руководителю одной из железнодорожных станций, расположенной в г. Сызрани Самарской области за совершение заведомо незаконных действий.

В апреле сотрудниками транспортной полиции в ходе реализации оперативной информации установлено, что в период с декабря 2018 года по февраль 2020 года двое предпринимателей дали взятку в крупном размере 56-летнему сотруднику транспортной организации в сумме более 265 000 рублей за организацию подачи-уборки железнодорожных вагонов на путь необщего пользования предприятия.

В настоящее время в отношении бывшего руководителя железнодорожной станции, которому предназначалось незаконное денежное вознаграждение, вынесен приговор.

Самарским следственным отделом на транспорте Приволжского следственного управления на транспорте СК России в отношении двух коммерсантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 291 и по ч. 3 ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации «Дача взятки». 

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, —  лишение свободы на срок до 12 лет.

 

 

 

 

 

 

Теги: взятка коррупция

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