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В Сызрани внук украл у собственной бабушки мобильник

15 сентября 2022 12:55
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В Сызрани внук украл у собственной бабушки мобильник

В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратилась местная жительница, которая сообщила о пропаже из её квартиры сотового телефона. Материальный ущерб потерпевшая оценила на сумму 15 000 рублей.

    Полицейские, выехавшие по указанному в сообщении адресу, осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей и потерпевшую, которая пояснила сотрудникам, что на какое-то время уходила из дома к дочке, в соседнюю квартиру, а когда вернулась, то обнаружила пропажу телефона, который находился в её комнате на зарядке.

    Также женщина сообщила сотрудникам полиции, что в соседней квартире, вместе с её дочерью, проживает внук 1993 года рождения, ведущий антиобщественный образ жизни.

    По данным полицейских, 29-летний родственник потерпевшей был ранее судим за применение насилия в отношении представителя власти и неоднократные имущественные преступления.  В ходе опроса мужчина  признал вину в содеянном и пояснил, что похитил средство связи когда бабушка находилась у них с матерью дома. В момент совершения преступления квартира престарелой родственницы была не закрыта на ключ, а гаджет стоял на зарядке. Тогда внук решил похитить телефон, который продал в комиссионном магазине, а вырученные денежные средства в размере 5 500 рублей потратил на личные нужды. В ходе проверки полученной информации установлено, что похищенное имущество работниками магазина уже реализовано.

       Возбуждено уголовное дело.   

Теги: Кража

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