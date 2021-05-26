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В Сызрани украли забор у учительницы

26 мая 2021 12:10
137
В Сызрани украли забор у учительницы

В апреле 2021 года сотрудникам уголовного розыска поступила оперативная информация о том, что в один из пунктов приема металла сданы трубы, предположительно, похищенные с одного из садоводческих товариществ Сызранского района.
Стражи порядка установили личности мужчин, сдавших «металлолом», и приняли меры к их розыску и опросу.
Полицейские установили, что с дачного участка жительницы города Октябрьска 1973 года рождения на грузовом автомобиле похищены 24 металлических трубы, массой 252,5 кг. Проанализировав полученную информацию, оперуполномоченные уголовного розыска предположили, что двое мужчин – ранее судимый житель города Октябрьск 1988 года рождения и ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности житель села Печерские - Выселки 1998 года рождения, причастны к происшествию. Установив места их возможного нахождения, стражи порядка задержали подозреваемых и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В ходе опроса безработные мужчины признали вину в содеянном и пояснили, что договорились похитить металлические изделия заранее, наняли для перевозки грузовой автомобиль, не объясняя водителю противоправность деяния. В течение дня они расшатывали трубы, после чего доставили в пункт сдачи металла и реализовали, предъявив личные документы. Полученные денежные средства потратили на собственные нужды.
Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Металлический забор возвращен владелице.

 

Теги: кража металлолом

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