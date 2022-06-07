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В Сызрани у подростка украли айфон и колонку

7 июня 2022 12:39
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В Сызрани у подростка украли айфон и колонку

В дежурную часть одного из отделов полиции МУ МВД России «Сызранское» обратилась местная жительница 1981 года рождения, которая сообщила, что у ее 16-летнего сына похитили дорогостоящий сотовый телефон и музыкальную колонку. Материальный ущерб заявительница оценила на общую сумму свыше 60 000 рублей.

В ходе опроса подростка полицейские выяснили, что он решил послушать на улице с друзьями музыку, и положил телефон с колонкой на лавочку. В какой-то момент молодые люди отошли от скамейки ненадолго, а когда вернулись – вещей уже не было.

В ходе розыска похищенного имущества по геолокации сотового телефона полицейские установили, что, средство связи могла присвоить местная жительница 1985 года рождения. Женщину задержали около одной из остановок общественного транспорта.

В ходе опроса подозреваемая рассказала полицейским, что гаджет и колонку обнаружила на лавочке, по проспекту 50 лет Октября, когда шла на автобусную остановку. Рядом никого не было и женщина решила присвоить вещи. Чужое имущество она положила в свой рюкзак, отправилась на близлежащую остановку и села в автобус.  По пути следования на телефон поступило несколько звонков, но она на них решила не отвечать. На остановке в районе улицы Красильникова подозреваемую задержали сотрудники полиции. Женщина призналась в содеянном и добровольно выдала сотовый телефон и музыкальную колонку. Похищенное имущество возвращено законному владельцу.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении ранее не судимой местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящий момент уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу. 

Теги: Кража

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