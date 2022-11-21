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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызрани судом рассмотрено уголовное дело об убийстве

21 ноября 2022 11:51
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В г. Сызрани судом рассмотрено уголовное дело об убийстве

Сызранским городским судом с участием государственного обвинителя рассмотрено уголовное дело по обвинению лица в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Судом установлено, что ранее судимый за преступления против жизни и здоровья мужчина в июле 2022 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со знакомым нанес ему не менее 27 ножевых ударов.

От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

Приговором суда с учетом мнения государственного обвинителя подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил. 

Теги: Убийство

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