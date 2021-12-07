В Сызрани сотрудниками транспортной полиции задержали троих мужчин с героином

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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков Сызранского ЛО МВД России на транспорте пресечена противоправная деятельность группы лиц, граждан одной из сопредельных республик, подозреваемых в сбыте наркотических средств в крупном размере на территории города Сызрани и Сызранского района.

Трое мужчин 1995, 2001 и 2002 года рождения были задержаны в черте города Сызрани. В личных вещах двух задержанных были обнаружены и изъяты, в общей сложности, 46 полимерных свертков с героином общей массой 108,74 грамма.

В ходе дальнейшей реализации оперативной информации полицейские обнаружили и изъяли из тайников 4 закладки с наркотиком, приготовленные подозреваемыми для последующего сбыта на территории Сызрани.

Общий вес изъятого наркотического средства «героин» составил около 10 граммов.

По данным следствия установлено, что подозреваемые приобрели партию наркотика в Самаре через телефонное приложение для дальнейшего распространения его на территории Сызрани и Сызранского района путем закладок с использованием сети «Интернет». На период предварительного следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Фото: пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте