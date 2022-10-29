В Сызрани рецидивист на неохраняемой стоянки вблизи ТЦ обокрал автомобиль

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В дежурную часть отдела полиции Юго-Западного района МУ МВД России «Сызранское» обратился 55- летний местный житель, который сообщил, что из его автомобиля «Ford Transit», припаркованного на автостоянке около одного из торговых центров города, похищено принадлежащее ему имущество: автомобильный монитор, ТВ-приставка, видеорегистратор. Материальный ущерб потерпевший оценил на сумму около 8 000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, подробно опросили потерпевшего. Полицейские выяснили, что мужчина занимается пассажирскими автоперевозками. На ночь машину оставляет на неохраняемой автостоянке около торгового центра. По изъятым записям с камер видеонаблюдения, установленных на здании ТЦ, оперативники опознали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за грабеж, кражи и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков местный житель 1989 года рождения.

В ходе опроса задержанный признал свою вину полностью и пояснил, что что похищенное имущество реализовал в один из комиссионных магазинов, а деньги потратил на еду и алкоголь.

Приняты меры к розыску похищенного имущества. Расследование продолжается.