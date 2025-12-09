Я нашел ошибку
Главные новости:
Телебашня в Самаре озарится праздничной подсветкой в День Героев Отечества
Телебашня в Самаре озарится праздничной подсветкой в День Героев Отечества
В центре Самары 9 декабря автобусы пойдут в объезд
В центре Самары 9 декабря автобусы пойдут в объезд
Новогодняя кампания стартует в Самарском оперном театре
Новогодняя кампания стартует в Самарском оперном театре
Власти Сызрани отказались от массовых новогодних гуляний
Власти Сызрани отказались от массовых новогодних гуляний
в Сызрани поймали вора, обчистившего автосервис
В Сызрани поймали вора, обчистившего автосервис
58% россиян позволяют себе «покупки для удовольствия» вдвое чаще, чем год назад
58% россиян позволяют себе «покупки для удовольствия» вдвое чаще, чем год назад
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Россияне запланировали провести новогодние каникулы дома с семьей
Россияне запланировали провести новогодние каникулы дома с семьей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.27
1.18
EUR 89.71
1.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка о культуре еды и человеческого общения
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызрани поймали вора, обчистившего автосервис

82
в Сызрани поймали вора, обчистившего автосервис

В сентябре текущего года в отдел полиции по Юго-Западному району МУ МВД России «Сызранское» обратилась за помощью местная жительница, которая сообщила о краже оборудования, стоимостью более 245 тысяч рублей, из ее временно не работающего сервисного центра по ремонту автомобилей.

Сотрудники территориального отдела внутренних дел осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев. Полицейские установили, что подъемный механизм для автомобилей, электроинструмент, сварочный аппарат и другое оборудование злоумышленник похитил, взломав дверь помещения.

Сотрудники уголовного розыска Юго-Западного отдела полиции проверили пункты приёма металлов и лиц, ранее судимых за имущественные преступления.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченным поступила информация, что к совершению хищения возможно причастен ранее не судимый житель Сызрани 1985 года рождения. Полицейские установили места его возможного нахождения, задержали и доставили мужчину в территориальное отделение внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего.

Задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что планировал частично использовать оборудование в личных целях, а часть - сдать в пункт приёма металла, но не успел, так как его задержали оперативники. В дальнейшем, в присутствии понятых он добровольно выдал похищенное имущество сотрудникам полиции, которое в ближайшее время будет возвращено законной владелице.  

Следственным Управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного п.б,в ч.2 ст.158 УК РФ (кража, с незаконным проникновением в помещение и причинением значительного ущерба), возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Расследование продолжается.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
9 декабря 2025  10:25
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
127
По окончании заседания глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области действует 12 национальных проектов. На их реализацию в 2025 году предусмотрено 29,8 млрд рублей.
8 декабря 2025  22:35
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам
434
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
8 декабря 2025  13:32
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
401
Показания приборов учёта в декабре: важно знать каждому самарцу
8 декабря 2025  12:18
Показания приборов учёта в декабре: важно знать каждому самарцу
377
Телебашня в Самаре засияет в честь годовщины подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России
8 декабря 2025  10:02
Телебашня в Самаре засияет в честь годовщины подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России
823
Весь список