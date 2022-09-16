В Сызрани направлено в суд уголовное дело о краже рельсов

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В декабре 2021 года сотрудниками отдела уголовного розыска Сызранского ЛО МВД России на транспорте в ходе реализации оперативной информации был выявлен 41-летний житель Ульяновской области, совершивший кражу железнодорожных рельсов с территории перегона ст. Рябина – ст. Громово, принадлежащих железнодорожной организации.

Отделом дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

В ходе предварительного расследования установлено, что мужчина приезжал на чужом автомобиле к месту складирования железнодорожных рельсов и перевозил украденное в поле. После чего злоумышленник при помощи газорезочного оборудования разрезал похищенные рельсы на фрагменты и сдавал их в пункт приема лома черных металлов.

Всего полицейские установили 9 аналогичных эпизодов. Обвиняемый успел похитить железнодорожное имущество общим весом 7500 килограммов, причинив имущественный ущерб собственнику частной компании на сумму около 130 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Радищевский мировой суд Ульяновской области для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, — лишение свободы на срок до двух лет.