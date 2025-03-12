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В Сызрани мошенник обманул декретницу на 19 тысяч рублей

12 марта 2025 09:50
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В Сызрани мошенник обманул декретницу на 19 тысяч рублей

В полицию Сызрани с заявлением о хищении денежных средств обратилась 44-летняя местная жительница. Она рассказала полицейским о том, что, находясь в декретном отпуске, решила зарабатывать пошивом одежды и нашла на одном из сайтов объявление о продаже швейной машинки.

Связавшись с продавцом, женщина договорилась о покупке: обсудила с ним условия сделки и перевела на указанный банковский счет полную предоплату – более 19 тысяч рублей, после чего тот должен был организовать доставку устройства. Однако вместо этого собеседник перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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