В Ставропольском районе вор похищал провода и продукты с дач

109

В дежурную часть О МВД России по Ставропольскому району обратилась женщина с заявлением пропаже имущества из частного дома. Материальный ущерб заявительница оценила в 10 000 рублей.

Заявительница рассказала, что в доме, расположенном на территории садоводческого товарищества проживает ее 80-ти летняя мать. Пока пенсионерки не было дома, неизвестный, повредив окно, проник в дом и похитил продукты питания, медные провода и 5 удлинителей.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, установили и опросили возможных очевидцев произошедшего, проверили возможные места сбыта похищенного. Работники одного из пунктов приема металла пояснили, что к преступлению может быть причастен местный житель.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили место нахождение безработного, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления мужчину 1963 года рождения, задержали о доставили в территориальный орган внутренних дел.

В ходе проверки задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений полицейские установили, что он может быть причастен к еще двум кражам на территории того же товарищества. Как пояснили потерпевшие, из домов похищены продукты питания и провода. Мужчина признался в совершении трех краж и пояснил, что продукты питания съел, а провода и удлинители сдал в пункт приема металла.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Самарская полиция напоминает гражданам: если в отношении вас совершены противоправные действия, незамедлительно сообщайте о данных фактах в полицию. Помните, что чем быстрее вы обратитесь, тем больше шансов задержать подозреваемых в кратчайшие сроки и вернуть похищенное.