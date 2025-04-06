В Ставропольском районе мошенники у 76-летнего пенсионера выманили 1,4 млн рублей

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Несколько дней назад 76-летнему жителю Ставропольского района Самарской области позвонили с неизвестного номера в одном из мессенджеров. Незнакомец представился сотрудником энергосбытовой компании и сообщил о том, что пенсионеру необходимо срочно зарегистрировать электросчетчик. По словам звонившего, данная услуга представляется бесплатно и нужно только сообщить код из смс-сообщения. Заявитель, несмотря на то, что в сообщении было указано о запрете передачи третьим лицам, назвал код собеседнику.

Через некоторое время ему поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником Росфинмониторинга. Звонивший сообщил потерпевшему, что его личный кабинет на портале «Госуслуги» взломан мошенниками, которые уже оформили доверенность на его имя. Поверив аферисту, потерпевший стал действовать по его инструкции: обналичил свои сбережения в сумме около 900 тысяч рублей и перевел на счет мошенника, а также оформил кредит на сумму 500 тысяч рублей, чтобы "исчерпать кредитный потенциал", и снова перевел деньги.

Только после разговора с родственниками мужчина понял, что попался на уловку злоумышленников. По данному факту полицией возбуждено уголовное дело.