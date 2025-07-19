В Совфеде предупредили о звонках мошенников под видом смены кода домофона

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Мошенники под видом сотрудников обслуживающих организаций начали использовать новый способ обмана граждан, рассказал 19 июля зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

По словам сенатора, злоумышленники звонят жителям и представляются специалистами, которые якобы меняют код домофона.

«Чтобы подтвердить личность, жертве предлагают продиктовать код из СМС, который на деле нужен для входа в онлайн-банк, доступ к мессенджерам и оформления кредитов», — приводит слова Шейкина ТАСС.

По его словам, если человек отказывается, в дело вступает «сотрудник полиции» или «Росфинмониторинга», который предлагает установить «защитное» приложение и приложить карту к NFC-метке телефона. В результате аферисты получают виртуальную копию карты и списывают все средства со счета, дополняет «Газета.Ru».

Шейкин отметил, что за первый квартал 2025 года почти каждый второй россиянин сталкивался с подозрительными звонками, а число атак через мессенджеры, включая WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), выросло в 3,5 раза, пишут "Известия".

«Самое тревожное: многие граждане даже не сопротивляются, ведь речь идет о безопасности их квартиры и семьи», — добавил парламентарий.