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В Шенталинском районе продавец забрала из кассы деньги, чтобы отдать свой кредит

3 февраля 2023 09:42
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В Шенталинском районе продавец забрала из кассы деньги, чтобы отдать свой кредит

В отдел полиции Шенталинского района обратился директор одной из торговых организаций и сообщил о том, что в ходе проведения ревизии сотрудники обнаружили недостачу денежных средств на сумму более 6 тысяч рублей.

Сотрудники органов внутренних дел опросили работников магазина, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. В результате оперативных мероприятий полицейские установили, что к хищению может быть причастна местная жительница 1984 года рождения, работающая в торговой точке продавцом. Сотрудники уголовного розыска задержали ее по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса женщина признала свою вину и рассказала, что ей нужно было оплатить кредит, поэтому она воспользовалась своим служебным положением, взяла из кассы свыше 6 тысяч рублей, в дальнейшем планируя вернуть денежные средства. По данным полицейских, ранее к уголовной ответственности она не привлекалась.

Отделом дознания ОМВД России по Шенталинскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.

Теги: Кража

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