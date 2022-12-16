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В Сергиевском районе продавец присвоила товар и деньги салона сотовой связи

16 декабря 2022 13:54
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В Сергиевском районе продавец присвоила товар и деньги салона сотовой связи

В Отдел МВД России по Сергиевскому району за помощью обратился директор одного из салонов сотовой связи, расположенного в селе Сергиевск. Он сообщил, что в ходе ревизии выявлена недостача товара и денежных средств. Общая сумма ущерба составила более 45 тысяч рублей.

Оперуполномоченные группы экономической безопасности и противодействия коррупции выехали на место происшествия, осмотрели помещение торговой точки, опросили работников магазина, изъяли и изучили необходимую документацию, а также записи с камер видеонаблюдения.

Проанализировав полученную информацию, оперативники предположили, что к недостаче товара и денежных средств может быть причастна 26-летняя местная жительница, являющаяся продавцом-консультантом салона.

Выяснилось, что в рабочее время продавец-консультант похитила с витрины салона два смартфона, а также три зарядные устройства и два защитных стекла, а через несколько дней, в ходе самоинкассации, не зачислила денежные средства в сумме 19 тысяч рублей на расчётный счёт магазина.

В ходе опроса ранее не судимая женщина признала свою вину в совершении противоправного деяния и сообщила, что похищенное продала незнакомцу. Вырученные денежные средства злоумышленница потратила на собственные нужды.

В настоящее время отделением дознания территориального органа внутренних дел в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата».

Санкция инкриминируемой работнице торговой точки статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до двухсот сорока часов, либо исправительных работ на срок до шести месяцев, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.

Теги: Кража

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