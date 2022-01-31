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В Самарской области жулик дважды за неделю посетил беспечных соседей, не закрывающих дверь

31 января 2022 10:51
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В Самарской области жулик дважды за неделю посетил беспечных соседей, не закрывающих дверь

В дежурную часть ОМВД России по Приволжскому району за помощью обратилась жительница села Обшаровка. Женщина  рассказала полицейским, что из ее дома похищены 54 тысячи рублей. Заявительница пояснила, что когда отлучается ненадолго, она оставляет входную дверь не запертой. В доме сотрудники полиции обнаружили и изъяли два пустых кошелька, которые направили на экспертизу. Оперуполномоченные уголовного розыска провели подворовой обход сельского поселения, опросили продавцов магазинов, проверили лиц ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за аналогичные преступления. 

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские предположили, что к преступлению может быть причастен сосед потерпевшей - ранее судимый за незаконное хранение наркотических средств, безработный 1994 года рождения.

Сотрудникам уголовного розыска поступила информация, что мужчина уехал из села и скрывается в Самаре. Оперативники установили его возможное местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. У предполагаемого подозреваемого, с его согласия, был взят биоматериал для проведения сравнительного исследования.  В результате проведенной экспертизы установлено, что  генетический профиль задержанного совпадает с генетическим профилем, выделенным при исследовании потожировых следов с кошелька, изъятого на месте происшествия.

В ходе опроса мужчина признался, что дважды совершил кражу. Первый раз, воспользовавшись, тем что хозяева отсутствуют, а входная дверь не заперта, проник в жилище, нашел кошелек и взял из него часть денежных купюр. Примерно через неделю злоумышленник вновь в отсутствии хозяев, проник в помещение через незапертую дверь, и забрал все найденные денежные средства, которые потратил на собственные нужды.

Задержанному предъявлено обвинение в совершении двух преступлений. Уголовные дела, объединенные в одно производство, с утвержденным обвинительным заключением в отношении мужчины направлены в суд для рассмотрения по существу. 

Теги: Кража Уголовное дело

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