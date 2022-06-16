В Самарской области задержаны водитель и пассажир, перевозившие наркотики

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Сотрудникам УНК ГУ МВД России по Самарской области поступила оперативная информация о том, что водитель и пассажир автомобиля «Лада Гранта», который следовал из Красноярского района Самарской области в направлении областного центра, могут быть причастны к незаконному обороту наркотических средств.

Оперативники совместно с инспекторами ДПС установили местонахождение автомобиля в Красноглинском районе областного центра и при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» задержали его.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых у пассажира 1993 года рождения - гражданина одной из соседних Республик - в кармане одежды обнаружили и изъяли сверток с веществом белого цвета, а в сотовом телефоне водителя – жителя Самарской области 1991 года рождения - оперативники зафиксировали фотографии с геолокациями 200 тайников-закладок, расположенных на территории Оренбургской области, а также адрес оптового тайника-закладки на территории Самарской области.

Еще два свертка с веществом растительного происхождения и одной таблеткой были обнаружены в салоне под чехлом заднего сидения автомобиля.

Исследование, проведенное в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, установило, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком – производным метилэфедрона, массой более 500 граммов, наркотическим средством марихуана, общей массой 134 грамма, а в таблетке содержится амфетамин.

По данным сотрудников полиции, мужчина-водитель ранее не привлекался к уголовной ответственности, а 29-летний иностранный гражданин судим за кражу.

Полицейские выяснили, что наркотические средства в областной центр злоумышленники везли из Красноярского района с целью сбыта путем тайников-закладок. При выезде в служебную командировку в Оренбургскую область оперативные сотрудники установили места расположения 35 тайников-закладок и изъяли свертки с порошкообразным веществом. По результатам исследования установлено, что вещество является синтетическим наркотиком общим весом больше 25 граммов.

Возбуждено уголовное дело.