В Самарской области задержана воровка, скрывшаяся от следствия

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В Межмуниципальный отдел МВД России «Похвистневский» обратился местный житель с заявлением о том, что у него были похищены два телефона, аксессуары к ним, ноутбук и шуруповёрт на общую сумму более 29 000 рублей.

Оперативники установили подозреваемую в краже. Ей оказалась местная жительница 1977 года рождения, ранее судимая за имущественные преступления. В ходе следственных действий она признала вину в содеянном и пояснила, что часть похищенного продала своим знакомым, а остальное сдала в ломбард.

Следственным отделом МО МВД России «Похвистневский» возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Похищенное имущество возвращено законному владельцу.

В отношении подозреваемой была избрана мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении, которую она нарушила и стала скрываться от следствия. В результате оперативных мероприятий полицейские установили ее местонахождение, задержали и доставили в Межмуниципальный отдел полиции, после чего, по следственного отдела женщине судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.