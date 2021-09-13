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В Самарской области задержали сбытчиков фальшивых денег

13 сентября 2021 10:45
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В Самарской области задержали сбытчиков фальшивых денег

В Самарской области сотрудниками полиции проводятся проверки по фактам обнаружения поддельных денежных купюр. Информация о лицах, возможно, причастных к сбыту фальшивок, на постоянной основе доводится до личного состава отделов полиции, Росгвардии и общественных объединений правоохранительной направленности.
В конце августа текущего года оперуполномоченный ОЭБ и ПК Новокуйбышевского отдела полиции при получении ориентировки на одного из подозреваемых, узнал мужчину, которого часто видел возле одного из домов города. В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый 1997 года рождения задержан коллегами внимательного оперативника и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Также сотрудники полиции установили личность второго подозреваемого и лица, возможно, причастного к преступлению.


Ранее не судимый житель села Марьевка Самарской области, который в настоящее время по ходатайству органа следствия судом заключен под стражу за совершение аналогичных преступлений на территории Пестравского района губернии, пояснил сотрудникам полиции, что в июле текущего года взял взаймы около 150 тысяч рублей. В этот же день он решил перевести денежные средства через терминал одного из банков, но операция в отношении части купюр была отклонена. Мужчина стал подозревать, что отклоненные купюры фальшивые, но продолжил их тратить по собственному усмотрению, находясь в разных населенных пунктах Самарской области. В один из дней его знакомый - директор одного из сельских магазинов, попросил заменить две денежные купюры, которыми мужчина расплатился за товар, поскольку они показались ему сомнительного качества. Злоумышленник рассказал об указанных инцидентах с денежными купюрами своему приятелю - ранее судимому за имущественное преступление 28-летнему жителю Новокуйбышевска. Далее мужчины совместно решили сбыть купюры с признаками подделки, одной из которых расплатились в сетевом магазине Новокуйбышевска.
Возбуждено уголовное дело.

Санкция инкриминируемой злоумышленникам статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Теги: фальшивые деньги

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