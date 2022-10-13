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В Самарской области задержали похитителей майнинг-машин

13 октября 2022 10:34
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В Самарской области задержали похитителей майнинг-машин

В Самарской области полицейские на месте преступления задержали похитителей майнинг-машин.

В дежурную часть полиции города Сызрани Самарской области в три часа ночи обратился 54-летний местный житель, который сообщил, что из соседнего нежилого дома доносится подозрительный шум. Оперативный дежурный направил по указанному адресу ближайшие автопатрули и следственно-оперативную группу.

Экипажем вневедомственной охраны Росгвардии возле указанного очевидцем здания были задержаны трое мужчин. В их сумках обнаружено и изъято четыре майнинг-машины. На месте происшествия найдены лом, топор, молоток, кнопочный сотовый телефон. Изъята запись с камеры видеонаблюдения. Граждане были доставлены в отдел полиции.

Установлено, что собственником помещения является житель Сызрани, уроженец одного из соседних государств 1985 года рождения. На разных этажах у него находилось майнинговое оборудование, на которое и положили глаз злоумышленники.

По данным сотрудников полиции, двое жителей Волжского района 1993 года рождения и индивидуальный предприниматель из Самары 1992 года рождения незаконно проникли на первый этаж и похитили четыре майнинг-машины, после чего поднялись на второй этаж, взломали входную дверь и пытались похитить ещё восемь единиц оборудования, но не довели свой противоправный умысел до конца. Предполагаемый ущерб собственнику мог составить не менее 4 млн рублей.

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