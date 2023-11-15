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В Самарской области за взятку задержана замначальника госпиталя

15 ноября 2023 09:36
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В Самарской области за взятку задержана замначальника госпиталя

Оперативниками Самарской области  выявлены факты противоправной деятельности, совершенные руководителем одного из подразделений  органа внутренних дел.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержаны посредник и  заместитель начальника госпиталя, которая получила незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 100 тысяч рублей за содействие гражданину в прохождении военно-врачебной комиссии. По данному факту следственными органами принято процессуальное решение.

Медицинский сотрудник отстранена от исполнения должностных обязанностей. При подтверждении вины, она будет уволена из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке.

 

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