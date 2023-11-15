В Самарской области за взятку задержана замначальника госпиталя

272

Оперативниками Самарской области выявлены факты противоправной деятельности, совершенные руководителем одного из подразделений органа внутренних дел.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержаны посредник и заместитель начальника госпиталя, которая получила незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 100 тысяч рублей за содействие гражданину в прохождении военно-врачебной комиссии. По данному факту следственными органами принято процессуальное решение.

Медицинский сотрудник отстранена от исполнения должностных обязанностей. При подтверждении вины, она будет уволена из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке.