В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту организации преступного сообщества

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В 2021 году 4 жителя одного из соседних государств для незаконного оборота наркотиков создали преступное сообщество из не менее чем 14 своих соотечественников, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

Возбуждены уголовные дела в отношении 4 организаторов и 14 участников преступного сообщества, которые обвиняются в совершении не менее 58 тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Установлено, что в 2021 году жители Москвы, Московской области и Самары создали преступное сообщество, члены которого в период с января по ноябрь совершили ряд преступлений, связанных с незаконным приобретением, хранением, перевозкой и сбытом наркотических средств.

Организаторы, разработав схему совершения преступлений, определили роли участников группы, согласно которым каждый выполнял строго отведенную ему функцию.

Незаконный сбыт наркотиков осуществлялся путем помещения их в специально оборудованные тайники.

Сотрудниками ГУНК МВД России совместно с коллегами самарского управления по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Гром" ГУ МВД России по Самарской области подозреваемые задержаны, из незаконного оборота изъято более 5 кг героина.

Возбуждены уголовные дела по статье «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».

В отношении 17 обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и одна обвиняемая находится под домашним арестом. Расследование продолжается.

Фото: ГУ МВД СО