В Самарской области в суд направлено дело об угрозе убийством

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В начале декабря 2021 года в дежурную часть ОМВД России по Шенталинскому району обратилась местная жительница, которая сообщила, что сожитель угрожает ей убийством.

Прибывшие по месту проживания женщины сотрудники полиции подробно опросили заявительницу, предполагаемого злоумышленника и выяснили, что 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры схватил со стола нож и высказал в адрес женщины угрозы убийством. Женщина восприняла его слова всерьез.

Полицейские провели беседу с предполагаемым злоумышленником. Мужчина не стал отрицать своей вины и подтвердил, что перед конфликтом употреблял спиртные напитки. В ходе осмотра жилища предполагаемое орудие преступления – кухонный нож, был изъят сотрудниками полиции.

Отделением дознания ОМВД России по Шенталинскому району в отношении ранее судимого местного жителя было возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.