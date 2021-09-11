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В Самарской области в кузове машины нашли около 4 кг наркотических средств

11 сентября 2021 11:40
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В Самарской области в кузове машины нашли около 4 кг наркотических средств

В Самарской области на стационарном посту ДПС сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району задержан ранее не судимый житель Московской области 1979 года рождения, подозреваемый в покушении на  сбыт наркотических средств.

Утром 8 сентября текущего года во время несения службы сотрудники Госавтоинспекции для проверки документов остановили легковой автомобиль «Ford Focus». Правоохранители обратили внимание на неадекватное поведение водителя, в связи с чем провели досмотр мужчины и автомобиля.

В присутствии понятых в тайниках, сделанных в кузове транспортного средства,  правоохранителями обнаружено и изъято 23 свертка, обмотанные черной полимерной изоляционной лентой с порошкообразным веществом. Исследование показало, что в 12 свертках находилось наркотическое средство героин (диацетилморфин), массой около 4 килограмм, что законодатель относит к особо крупному размеру.

В настоящий момент исследование еще 11 свертков продолжается.

По данным сотрудников полиции, подозреваемый уроженец одной из соседних республик, зарегистрирован и проживает в Московской области, не работает, женат, ранее не судим. Задержанный пояснил, что приобрел наркотик в теневом сегменте Интернета с целью последующего сбыта бесконтактным способом через тайники-закладки.

Возбуждено уголовное дело.

Теги: наркотик наркоторговля Стоп Наркотик

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