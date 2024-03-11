В Самарской области у женщины изъят амфетамин

215

В Самарской области из незаконного оборота изъято наркотическое вещество в особо крупном размере, сообщает ГУ МВД России по Самарской области

Сотрудникам Пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям поступила оперативная информация о том, что двое жителей Самары причастны к сбыту запрещенных веществ на территории областного центра.

Ранее не судимую женщину 1975 года рождения и ее 44-летнего знакомого, привлекавшегося неоднократно к уголовной ответственности, задержали возле жилого дома на ул. Иртышской. В присутствии понятых полицейские изъяли у задержанных полимерный пакет с веществом. Изъятое оперуполномоченные направили на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. По результатам установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – амфетамином, массой более 260 граммов.

Расследование уголовного дела продолжается.