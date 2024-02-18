В Самарской области у уроженки Уфы изъяли изъято свыше 65 граммов наркотиков

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Сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Похвистневский», получив информацию о неизвестной подозрительной женщине замеченной в частном секторе по ул. Сенная и ул. Рокоссовского, организовали оперативные мероприятия, в ходе которых задержали 37-летнюю безработную гражданку.

В ходе личного досмотра задержанной в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли 40 свертков с порошкообразным веществом. Изъятое сотрудники полиции направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта, в свертках находилось 3 вида наркотических средств: метилэфедрон, метадон и метилендиоксиметамфетамин, общей массой свыше 65 грамм, что законодатель относит к крупному размеру.

Сотрудниками правоохранительных органов установлено, что ранее уроженка г. Уфы в 2010 году привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление, где судом ей было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, а в 2022 году освободилась условно-досрочно, отбыв в колонии 7 лет.

Женщина пояснила полицейским, что после освобождения из мест лишения свободы она нуждалась в деньгах, поэтому решила вновь заняться преступной деятельностью и

в одном из мессенджеров нашла канал, распространяющий наркотические средства и написала администратору сообщества с просьбой о трудоустройстве, в последствии сбытчики обещали женщине большую сумму за незаконную деятельность. Наркотики для сбыта подозреваемая получила, подняв закладку в городе Самара и впоследствии планировала распространять незаконные вещества на территории Самарской и Оренбургской областей. На территории города Похвистнево женщина успела сделать 33 закладки.