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В Самарской области старший участковый уполномоченный полиции раскрыл кражу сотового телефона

2 января 2023 13:58
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В Самарской области старший участковый уполномоченный полиции раскрыл кражу сотового телефона

Во время обхода административного участка за помощью к сотруднику полиции обратилась жительница села Новое Усманово.

Старший участковый уполномоченный полиции по Камышлинскому району МО МВД России «Клявлинский» лейтенант полиции Ленар Яриев во время обхода административного участка посетил многодетную семью, проживающую в селе Новое Усманово.

При общении с 26-летней местной жительницей полицейский обратил внимание на отсутствие у нее сотового телефона. Женщина пояснила, что недавно, после визита знакомых, она не смогла найти свой телефон, но обращаться в полицию не хотела, так как надеялась, что имущество ей вернут.

Участковый уполномоченный полиции установил и опросил всех, кто приходил в гости к потерпевшей. Мужчины пояснили, что после бани выходили на улицу, а в доме оставалась их знакомая  - местная жительница 2002 года рождения. Полицейский разыскал девушку, которая пояснила сотруднику органов внутренних дел, что оставшись одна, забрала со стола чужой сотовый телефон, планируя его продать в дальнейшем. Она выбросила сим-карту и сбросила установки телефона до заводских, удалив при этом все личные данные собственницы гаджета.

Вину в совершении противоправного деяния ранее не судимая задержанная признала и добровольно выдала участковому уполномоченному полиции похищенный телефон.

В настоящий время, по материалам, собранным, лейтенантом полиции Яриевым, СО МО МВД России «Клявлинский» в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.в ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

 

 

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