В Самарской области росгвардейцы задержали грабителя

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Находясь на маршруте патрулирования в Жигулевске, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили сигнал о срабатывании «тревожной кнопки» в одном из супермаркетов на улице Морквашинской. Стражи правопорядка незамедлительно отправились на место происшествия.

К прибывшим по указанному адресу росгвардейцам обратился директор магазина. Он рассказал, что один из посетителей супермаркета, не скрывая своих намерений, отрыто похитил товар. Мужчина взял с полки продукты питания, прошел через кассовую зону и скрылся в неизвестном направлении.

Отрабатывая пути возможного отхода грабителя, спустя непродолжительное время патрульные заметили мужчину, приметы которого совпадали с полученной ими ориентировкой. При себе у него находились похищенные продукты.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину 1989 года рождения и передали для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции.