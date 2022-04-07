В Самарской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Рецидив»

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В рейдах совместно с полицией приняли участие представители Центра занятости населения и медицинских учреждений.



Сотрудники полиции в целях недопущения совершения повторных преступлений со стороны ранее судимых лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, и проживающих в Самарской области провели оперативно-профилактическое мероприятие «Рецидив».

В мероприятиях принимали участие сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, сотрудники патрульно-постовой службы полиции, Госавтоинспекции, инспекторы отделов по делам несовершеннолетних совместно со специалистами Центров занятости населения и медицинских учреждений.

В ходе рейдов на территории Самарской области около 1000 сотрудников полиции проверили 3181 ранее судимых жителей губернии, из них 894 – состоящих на учете в УИИ, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы.

За время проведения оперативно-профилактического мероприятия сотрудники самарской полиции выявили 147 административных правонарушений, совершенных поднадзорными. Задержано 2 гражданина, находящихся в розыске за уклонение от административного надзора. Выявлено 17 преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, из них девять - предусмотренных ч. 1 ст. 314.1 УК «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений».

Так, отделом дознания ОМВД России по Пестравскому району возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, которому, по решению Красноармейского районного суда, после того, как он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство, были установлены ограничения на изменение места жительства и на выезд за пределы муниципального образования без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Полицейские зафиксировали факт самовольного оставления поднадзорным лицом места жительства, совершенный в целях уклонения от административного надзора.

В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Рецидив» участковым уполномоченными полиции на территории городского округа Самара выявлено 4 факта правонарушения, ответственность за которые предусмотрена ч.1 ст.314.1 УК РФ. Органами дознания территориальных отделов полиции УМВД России по г. Самаре в отношении нарушителей возбуждены уголовные дела.

Сотрудники полиции в ходе мероприятий по выявлению и постановке на профилактический и списочный учеты органов внутренних дел лиц, освободившихся из мест лишения свободы, направили в территориальные суды Самарской области 46 документов, из них: 7- об установлении административного надзора, 2 - о продлении административного надзора, 37 - об ужесточении мер административного надзора.

Участковые уполномоченные полиции регулярно проверяют подучетных граждан по месту жительства и работы, изучают их образ жизни, поведение в быту и в общественных местах. Полицейские совместно со специалистами Центров занятости населения и медицинских учреждений проводят с поднадзорными лицами системную профилактическую работу, стараются помочь социально адаптироваться и трудоустроиться.