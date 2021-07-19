В Самарской области перекрыли каналы контрабанды наркотиков

202

В оперативно-профилактической операции «Канал-Гранитный бастион» принимали участие сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, сотрудники Госавтоинспекции и патрульно-постовой службы полиции, представители УФСБ России по Самарской области и Управления Росгвардии по Самарской области.

Во время проведения операции за совершение преступлений и административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков задержано 132 лица, из них два жителя ближнего зарубежья. Выявлено 32 преступления и 94 административных правонарушения. Из незаконного оборота изъято более трёх килограммов наркотических средств (героин, гашиш, марихуана и наркотические средства синтетического происхождения), а также 16 гладкоствольных охотничьих ружей и патронов к ним.

Так, например, в Кировском районе Самары полицейские задержали 28-летнего ранее не судимого уроженца одной из соседних республик. У мужчины обнаружено и изъято наркотическое средство героин массой более 960 грамм. Позже, в его жилище оперативники обнаружили еще около 42 граммов героина.

Еще один факт незаконного оборота наркотиков оперативники задокументировали в Октябрьском районе областного центра, где в квартире у ранее не судимой местной жительницы 1982 года рождения изъято более 1200 граммов мефедрона.

В Тольятти правоохранители задержали ранее не судимого местного жителя 1969 года рождения, который хранил у себя в квартире N-метилэфедрон массой более 500 граммов и мефедрон массой свыше 140 граммов.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт психотропных веществ, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известных вам фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112. Конфиденциальность гарантирована. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.