В Самарской области менеджер строительной организации похитил вверенную технику

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В дежурную часть Отдела МВД России по Сергиевскому району с заявлением обратилась директор одного из строительных магазинов областного центра. 42-летняя женщина сообщила, что приехала из Самары в офис организации в пгт Суходол с проверкой и обнаружила, что помещение закрыто, менеджер отсутствует. Также женщина узнала, что пропал служебный ноутбук стоимостью более 30 тысяч рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, установили, что следы взлома отсутствуют, опросили заявительницу и работников соседних организаций.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что к совершению преступления может быть причастен менеджер торгового зала – житель поселка городского типа Суходол 1983 года рождения. По данным полицейских, ранее мужчина неоднократно судим за совершение краж и грабежей.

Правоохранители установили местонахождение предполагаемого злоумышленника, задержали его и доставили в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Задержанный признал вину и раскаялся в содеянном. Пояснил стражам правопорядка, что, воспользовавшись служебным положением, забрал ноутбук и сдал в ломбард, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

Следственным отделением Отдела МВД России по Сергиевскому району в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Сотрудники полиции принимают меры по розыску похищенного имущества.