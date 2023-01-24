В Самарской области двое парней украли пенсию у местного жителя

192

Похищенные денежные средства молодые люди потратили на развлечения и алкоголь.

Старшему оперуполномоченному ОУР МО МВД России «Клявлинский» Вадиму Жирякову от местных жителей поступила информация о том, что ранее судимый за преступления имущественного характера 18-летний житель села Камышла Самарской области причастен к хищению денежных средств у пенсионера.

В ходе проверки полученной информации старший лейтенант полиции опросил местного жителя 1960 года рождения, который рассказал, что с его расчетного счета знакомые молодые люди похитили 13 тысяч рублей, но он не обращался в полицию, так как пытался решить проблему самостоятельно. Полицейский зарегистрировал сообщение пенсионера в установленном законом порядке.

Сотрудники полиции установили и задержали одного из подозреваемых, который признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что в декабре 2022 года со своим несовершеннолетним другом пришел в гости к знакомому пенсионеру и попросил у хозяина сотовый телефон, чтобы зайти в интернет. В процессе общения в сети, увидел оповещение о зачислении пенсии, решил ее похитить и, незаметно для владельца телефона, с помощью мобильного приложения перевел денежные средства на расчетный счет 17-летнего товарища. Похищенные денежные средства молодые люди потратили на развлечения и алкоголь.

СУ СК России по Самарской области в отношении местных жителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. г ч.3 ст.158 УК РФ. Старшему из задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники полиции напоминают, что хищение денежных средств со счета банковской карты – это тяжкое преступление, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.