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В Самарской области будут судить мошенников с арендованными автомобилями

18 июня 2022 11:36
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В Самарской области будут судить мошенников с арендованными автомобилями

Как сообщалось ранее, сотрудники отдела по расследованию имущественных преступлений УУР ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из территориального Управления по подозрению в совершении мошеннических действий задержали жителя Самары 1986 года рождения, который арендовал у владельцев транспортные средства, некоторое время исправно вносил арендную плату и переставал выходить на связь.

В ходе предварительного расследования следователи собрали доказательства причастности 35-летнего таксиста к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2,3,4 ст.159 УК РФ  «Мошенничество» (13 эпизодов), 1 эпизода – ч. 1 ст.159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования» и 1 эпизода – ч.5 ст.327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Следователи установили, что обвиняемый встречался с арендодателями на территории Кировского, Советского и Октябрьского районов областного центра, заключал договора и забирал транспортные средства. Автотранспорт – как иномарки, так и автомобили отечественного производства – перепродавал по заниженной цене в разные регионы России и сдавал в субаренду жителям Самары. Мошеннические действия мужчина совершил в отношении 12 граждан, со  многими из которых он находился в приятельских отношениях и не подписывал договоров, ограничиваясь «честным словом».

Также из собранных материалов следует, что в конце 2021 года мужчина, имея на основании нотариальной доверенности в законном распоряжении автомобиль марки «LADA Vesta», решил получить страховую выплату, предоставив ложные сведения о ДТП, якобы произошедшем на ул. Аэродромной. Для этого он предъявил страховой компании пакет соответствующих документов, где собственноручно поставил личные подписи участников происшествия. Полученные в результате противоправной деятельности денежные средства в размере 76 600 рублей, мужчина потратил на собственные нужды.

В ходе расследования данного уголовного дела следователи СУ Управления МВД России по г. Самаре изъяли и приобщили к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств более двух десятков различных документов, в том числе копии договоров купли-продажи, сведения о платежах, выписки по расчетным счетам. Сотрудники полиции в рамках служебных командировок в республику Татарстан, Ульяновскую область, а также в Ставропольский край обнаружили и изъяли большую часть транспортных средств. Автомобили вернули законным владельцам. Сумма возмещенного потерпевшим ущерба составила более 6 миллионов рублей. В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным заключением в отношении мужчины направлены на рассмотрение в Октябрьский районный суд г. Самары. По ходатайству органа следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

 

Теги: Мошенники

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