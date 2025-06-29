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В Самаре жертвой мошенников стала 74-летняя женщина, ей звонили три месяца

29 июня 2025 11:41
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В Самаре жертвой мошенников стала 74-летняя женщина, ей звонили три месяца

Три месяца назад женщине начали поступать звонки от неизвестных, которые представились сотрудниками оператора связи и правоохранительных органов. Звонившие убедительно рассказывали о якобы готовящейся масштабной хакерской атаке на её банковские счета и о том, что все сбережения могут быть похищены в любой момент. Мошенники действовали методично и последовательно, каждый день напоминая женщине о необходимости защитить свои средства.

После нескольких месяцев “обработки” они убедили потерпевшую взять все накопления и перевести их на “безопасный счет”, который предоставили. Когда женщина попыталась совершить перевод крупной суммы, мошенники сообщили о возникших технических сложностях. Не теряя времени, они предложили “решение проблемы” - купить билет на самолет до столицы России, где можно было передать деньги их “доверенному курьеру”. Чтобы создать видимость заботы и надежности, мошенники даже оплатили ей перелет.

Когда курьер с деньгами ушел, женщина заметила информационную памятку о действиях мошенников и методах их работы. Прочитав её, она внезапно осознала, что всё происходящее последнее время - не что иное как тщательно спланированное мошенничество, и обратилась за помощью в полицию. В результате было возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к хищению денежных средств пенсионера, в общей сумме более 540 тысяч рублей.

Будьте бдительны и помните: сотрудники правоохранительных органов никогда не просят переводить деньги на сторонние счета и не предлагают передавать наличные третьим лицам. При любых подозрительных звонках о счетах сразу кладите трубку и сообщайте о подобных случаях в полицию.

Теги: Мошенники

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