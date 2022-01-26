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В Самаре задержан воронежский продавец-мошенник товара в Интернете

26 января 2022 10:42
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В Самаре задержан воронежский продавец-мошенник товара в Интернете

За помощью в полицию обратился 22-летний студент из Самары, который стал жертвой мошенника. Молодой человек нашел в сети Интернет объявление о продаже видеокарты стоимостью 6000 рублей, связался с продавцом и обговорил условия сделки.

Через несколько дней он получил в мессенджере фотографию квитанции об отправке посылки и перевел на банковский счет продавца денежные средства. После оплаты заказ так и не пришел, а продавец перестал выходить на связь.

В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по г. Самаре установили личность предполагаемого злоумышленника и его местонахождение. Им оказался ранее не судимый разнорабочий строительной фирмы 1992 года рождения, находившийся на территории Воронежской области. Во время служебной командировки оперативники задержали подозреваемого.

В ходе опроса мужчина пояснил, что разместил в сети Интернет объявление о продаже видеокарты. На самом деле указанного им товара у него не было, а фотографию видеокарты нашел в Интернете. Для того, чтобы убедить покупателя из Самары в том, что товар действительно отправлен, он распечатал пустой бланк службы доставки, собственноручно заполнил его и направил фотографию адресату. Полученные от потерпевшего деньги потратил на продукты питания.

Мужчине предъявлено обвинение. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. 

Теги: Мошенники Уголовное дело

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