В Самаре задержан подозреваемый в краже из гостиницы

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Около 5 утра в полицию в Самаре обратилась 21-летняя девушка - администратор гостиницы, расположенной на улице Осипенко областного центра, которая сообщила, что из кармана ее куртки, оставленной на ресепшене, пропали 3000 рублей, паспорт и электронная сигарета.

Сотрудники полиции опросили работников организации, изъяли и просмотрели записи с камеры видеонаблюдения, установленной в помещении, на которые попали действия злоумышленника.

Полицейские составили ориентировку с приметами подозреваемого – никто из сотрудников гостиницы не опознал незнакомца. Оперативники выяснили маршрут передвижения разыскиваемого и установили его личность. Им оказался 35-летний житель поселка Новосемейкино, который в 2000 году обвинялся в совершении кражи.

Сотрудники уголовного розыска и службы участковых уполномоченных полиции задержали разыскиваемого по месту жительства. Похищенный у потерпевшей паспорт полицейские обнаружили в его квартире.

В совершении преступления мужчина сознался и рассказал, что в тот день рано утром приехал в Самару и решил прогуляться в районе набережной реки Волги. На улице Осипенко на первом этаже он увидел открытую дверь гостиницы. Убедившись, что в холле никого нет, зашел за стойку ресепшена и забрал из кармана женской куртки чужое имущество. Похищенные деньги потратил на собственные нужды, а электронное устройство сдал в ломбард.

Отделом дознания ОП №4 Управления МВД России по г. Самаре в отношении задержанного возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража» и ч. 2 ст. 325 УК РФ «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия».