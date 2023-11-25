В Самаре задержан «курьер», подозреваемый в хищении денежных средств 84-летней пенсионерки

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Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто пострадал от действий злоумышленника, с просьбой обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (846) 373-76-40, 102.

В начале октября текущего года в полицию обратилась местная жительница 1939 года рождения и сообщила, что у нее обманным путем похитили сбережения свыше 90 тысяч рублей.

В ходе опроса потерпевшей сотрудники полиции выяснили, что днем на телефон пожилой женщины позвонил неизвестный и сообщил, что ее племянница попала в ДТП, и ей срочно необходимы денежные средства «для решения проблем». Доверившись, растерянная пенсионерка передала свои сбережения незнакомцу, который пришел к ней домой. Только после передачи денежных средств пожилая женщина перезвонила родственнице и поняла, что стала жертвой мошенников.

Полицейские изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили пути передвижения злоумышленника. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской совместно с коллегами из оперативно-сыскного отдела уголовного розыска Управления МВД России по г. Самаре установили личность и место возможного нахождения мужчины, забравшего у пенсионерки деньги. Оперативники задержали подозреваемого на территории областного центра.

Задержанный 1996 года рождения пояснил полицейским, что решил найти себе подработку. Из сети Интернет он узнал о работе курьером в Самаре и связался с оператором. Работодатель пообещал кандидату высокий заработок и уточнил, что его обязанность – забирать у пожилых людей денежные средства и различными способами переводить их на указанные расчётные счета, оставляя себе процент за выполненную работу. Ранее судимый за совершение кражи местный житель подтвердил следователям, что знал о незаконности данного способа заработка, однако согласился на предложенные условия.

Специализированным следственным отделом по расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий СУ Управления МВД России по г. Самаре в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время продолжается выяснение всех подробностей произошедшего, проверка подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям на территории города и установление лиц, причастных к совершению данного факта преступной деятельности.