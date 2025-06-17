В Самаре задержали закладчика мефедрона

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В ходе работы по линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность члена межрегиональной преступной группы, специализирующейся на поставках на территорию Самарской области синтетических наркотических средств.

В апреле 2025 года участник указанной преступной группы задержан. При себе у подозреваемого обнаружено более 700 г наркотического средства мефедрон, которое он планировал сбыть посредством так называемых «закладок» на территории г. Самары.

На основании результатов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 и ч.5 ст.228.1 УК РФ.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.