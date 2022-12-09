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В Самаре задержали серийную воровку

9 декабря 2022 09:59
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В Самаре задержали серийную воровку

Завершено расследование уголовного дела по обвинению местной жительницы 1987 года рождения в совершении серии краж на территории города Самары.

Установлено, что 35-летняя обвиняемая в 2021 году освободилась из исправительного учреждения, где по приговору суда отбывала наказание за совершение кражи. Вернувшись домой, на путь исправления женщина не встала и продолжила свою преступную деятельность.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в марте злоумышленница приехала на один из рынков областного центра. Проходя по торговым рядам, она увидела женскую сумку, находящуюся в павильоне. Женщина, убедившись в том, что никто за ее действиями не наблюдает, взяла чужую ручную кладь и покинула территорию рынка. Осмотрев содержимое похищенной сумки, обвиняемая обнаружила в ней: очки для зрения, паспорт гражданина РФ и сберегательную книжку на одно и тоже имя. Далее, воспользовавшись невнимательностью сотрудника банка, она с помощью обнаруженных документов обналичила в ближайшем отделении 2500 рублей, которые потратила на продукты питания. После этого от похищенного она избавилась, выбросив в мусорный контейнер.

Спустя три недели обвиняемая на том же рынке совершила кражу сотового телефона, принадлежащего 60-летней работнице одного из торговых павильонов. В тот же день с помощью установленного на похищенном смартфоне мобильного приложения она под благовидным предлогом – потребности в наличных деньгах, перечислила на счет прохожего 7500 рублей. Денежные средства доверчивый мужчина снял в одном из банкоматов и передал женщине. Похищенный сотовый телефон впоследствии местная жительница перепродала случайному прохожему за 5000 рублей, вырученные денежные средства потратила на личные нужды.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативники опросили персонал торговых точек и банковского отделения, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах и банке, а также поблизости от них. В результате чего сотрудники уголовного розыска задержали разыскиваемую на территории областного центра. Во время расследования уголовного дела полицейскими была установлена причастность обвиняемой еще к восьми аналогичным нарушениям закона. Ранее неоднократно судимой жительнице областного центра предъявили обвинение в совершении 11 эпизодов противоправных деяний.

Теги: Кража

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