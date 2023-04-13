в Самаре задержали крупного мошенника

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В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность жителя г. Самары, причастного к мошенничеству в особо крупном размере.

Установлено, что данный гражданин, располагая сведениями о намерениях собственников одной из строительных фирм региона сменить учредителя и директора указанной организации, предложил выступить в качестве посредника при передаче денежных средств в размере 8,2 млн рублей неустановленным сотрудникам ФСБ России и ГРУ ГШ ВС России, которые якобы ранее повлияли на принятие решения бывшим директором о выходе из состава учредителей и назначение нового директора организации.

15.03.2023 указанный гражданин задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области при получении денежных средств в размере 8,2 млн рублей.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установлено, что злоумышленник действовал в корыстных интересах с целью личного материального обогащения, не имея реальной возможности исполнить принятые на себя обязательства. Причастность сотрудников ФСБ России и ГРУ ГШ ВС России к противоправной деятельности не подтвердилась.

В отношении данного лица СУ У МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 и ч.4 ст.159 УК РФ.

17.03.2023 решением Железнодорожного районного суда г. Самары фигуранту избрана мера пресечения в виде заключением под стражу.

Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и иных причастных к нему лиц продолжаются.