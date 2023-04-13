в Самаре задержали крупного мошенника

Я нашел ошибку
Главные новости:
Обзорная экскурсия по городу — это отличный вариант провести время с близкими и родными, показать город гостям города, школьникам и студентам.
Возобновляются экскурсии по Самаре на автобусе-кабриолете
Отдельной частью выставки стали уникальные материалы, переданные лично Героем России, летчиком-космонавтом Олегом Кононенко.
В Историческом парке «Россия – Моя история» в Самаре открылась новая выставка «Мы были первыми!»
Проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия продолжается.
В Самаре подросток, ударивший ножом своего одноклассника, отправлен под домашний арест
В рамках встречи специалисты ответили на вопросы сотрудников об условиях работы, в том числе о начислении заработной платы.
Специалисты минздрава СО встретились с коллективом областной станции скорой медицинской помощи.
Наибольшее их количество зарегистрировано в Ставропольском районе - 8 пожаров на общей площади 0,158 га.
За минувшие сутки в Самарской области из-за пала сухой травы произошло 56 пожаров
Объявлен желтый уровень опасности.
Завтра в Самарской области ожидается сильный ветер
Самой надежной защитой от кори является вакцинация. 
Врач Клиник СамГМУ: "Корь является крайне заразной тяжелой болезнью вирусного происхождения"
Обсудят несколько вариантов модернизации учреждения и реализуют проект по созданию нового объекта на территории здравницы.
Сбербанк и «Сергиевские минеральные воды» заключили cоглашение о сотрудничестве
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.09
-0.09
EUR 89.76
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре назовут победителей X Международного музыкального конкурса-фестиваля им. Савелия Орлова
Моторостроителей Самары отметили в День космонавтики
В Самаре пройдет пасхальная ярмарка продукции самозанятых
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре задержали крупного мошенника

13 апреля 2023 11:29
163
в Самаре задержали крупного мошенника

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность жителя г. Самары, причастного к мошенничеству в особо крупном размере.

Установлено, что данный гражданин, располагая сведениями о намерениях собственников одной из строительных фирм региона сменить учредителя и директора указанной организации, предложил выступить в качестве посредника при передаче денежных средств в размере 8,2 млн рублей неустановленным сотрудникам ФСБ России и ГРУ ГШ ВС России, которые якобы ранее повлияли на принятие решения бывшим директором о выходе из состава учредителей и назначение нового директора организации.

15.03.2023 указанный гражданин задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области при получении денежных средств в размере 8,2 млн рублей.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установлено, что злоумышленник действовал в корыстных интересах с целью личного материального обогащения, не имея реальной возможности исполнить принятые на себя обязательства. Причастность сотрудников ФСБ России и ГРУ ГШ ВС России к противоправной деятельности не подтвердилась.

В отношении данного лица СУ У МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 и ч.4 ст.159 УК РФ.

17.03.2023 решением Железнодорожного районного суда г. Самары фигуранту избрана мера пресечения в виде заключением под стражу.

Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и иных причастных к нему лиц продолжаются.

 

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
6 млн рублей отдал мошенникам 60-летний житель Самары
13 апреля 2023, 11:00
6 млн рублей отдал мошенникам 60-летний житель Самары
Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Криминал
240
Пенсионерка в Самарской области отдала псевдоброкеру свыше 1,7 млн рублей
12 апреля 2023, 12:11
Пенсионерка в Самарской области отдала псевдоброкеру свыше 1,7 млн рублей
После осуществления финансовых операций «псевдотрейдер» перестал выходить на связь. Криминал
319
В Самаре девушка поверила мошенникам, что отец попал в беду, и перевела деньги
11 апреля 2023, 11:00
В Самаре девушка поверила мошенникам, что отец попал в беду, и перевела деньги
Она перевела на чужой счет 15 000 рублей. Криминал
488
В центре внимания
В Самаре после футбольного матча для болельщиков будет подан дополнительный транспорт
13 апреля 2023  12:33
В Самаре после футбольного матча для болельщиков будет подан дополнительный транспорт
151
Более 130 работодателей представят свои вакансии на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Самарской области
13 апреля 2023  10:57
Более 130 работодателей представят свои вакансии на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Самарской области
189
До конца приема заявок на «САМ.ФЕСТ» осталось 4 дня!
13 апреля 2023  10:33
До конца приема заявок на «САМ.ФЕСТ» осталось 4 дня!
179
Лучшим из лучших сотрудников за выполнение производственных задач и многолетнюю работу губернатор вручил региональные награды.
12 апреля 2023  16:08
РКЦ «Прогресс» обеспечивает укрепление обороноспособности страны: Дмитрий Азаров поздравил коллектив легендарного завода с Днем космонавтики
443
Дмитрий Азаров поблагодарил тружеников РКЦ «Прогресс», еще десятков предприятий и трудовых коллективов за продолжение славного дела первооткрывателей космоса.
12 апреля 2023  15:05
«У нашего аэрокосмического кластера большое будущее» - Дмитрий Азаров принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню космонавтики
1604
Весь список