В Самаре задержали двух предполагаемых стрелков из Тюмени

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Как сообщили в следственном комитете Тюменской области, инцидент произошел 5 января 2024 года во дворе жилого дома. Сотрудники установили, что между несколькими мужчинами произошел конфликт, который перешел в перестрелку с использованием огнестрельного и травматического оружия. В результате один человек получил ранение в плечо, второй – в ногу, а сами преступники скрылись. Пострадавших медики забрали в больницу.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело и объявили в федеральный розыск. Спустя 10 дней их задержали в Самаре и доставили в Тюмень для дальнейшего расследования, пишет Сова.