В Самаре за один день жертвами аферистов стали три медицинских работника

Несмотря на то, что сотрудники полиции постоянно призывают всех быть бдительными граждане продолжают попадаться на уловки мошенников. Только за один день жертвами аферистов стали три медицинских работника, которые передали мошенникам в общей сумме около 4 300 000р.
Так, в полицию обратилась жительница Самары 1972г.р, которая под предлогом сохранности наличных денег перевела на «безопасный» счет, указанный мошенником, около 1 000 000р. Там же, в Самаре медик 1977г.р. с в мечтах заработать круглую сумму на фондовой бирже, перевела мошеннику около 1 300 000р. В Тольятти женщине 1959г.р. позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что на её имя мошенники пытаются оформить кредит. Чтобы сохранить деньги необходимо все средства перевести на указанный им «безопасный» расчетный счет. Потерпевшая сняла деньги и перевела на указанный аферистом счет около 2 000 000р. Во всех трех случаях возбуждены уголовные дела.