В Самаре за один день жертвами аферистов стали три медицинских работника

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Несмотря на то, что сотрудники полиции постоянно призывают всех быть бдительными граждане продолжают попадаться на уловки мошенников. Только за один день жертвами аферистов стали три медицинских работника, которые передали мошенникам в общей сумме около 4 300 000р.

Так, в полицию обратилась жительница Самары 1972г.р, которая под предлогом сохранности наличных денег перевела на «безопасный» счет, указанный мошенником, около 1 000 000р. Там же, в Самаре медик 1977г.р. с в мечтах заработать круглую сумму на фондовой бирже, перевела мошеннику около 1 300 000р. В Тольятти женщине 1959г.р. позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что на её имя мошенники пытаются оформить кредит. Чтобы сохранить деньги необходимо все средства перевести на указанный им «безопасный» расчетный счет. Потерпевшая сняла деньги и перевела на указанный аферистом счет около 2 000 000р. Во всех трех случаях возбуждены уголовные дела.