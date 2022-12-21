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В Самаре юрист трижды перевела мошенникам деньги на общую сумму около 2 млн рублей

21 декабря 2022 10:11
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В Самаре юрист трижды перевела мошенникам деньги на общую сумму около 2 млн рублей

В вечернее время 38-летней женщине, работающей юристом в компании, с помощью мессенджера позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что мошенники пытаются оформить на нее кредит. Для исчерпания кредитного лимита и предотвращения хищения собеседник посоветовал женщине взять кредит на сумму 388 тысяч рублей. Поверив, самарчанка выполнила указания неизвестного, после чего перевела на продиктованный номер счета деньги. На следующий день история повторилась, женщина оформила в кредит 562 000 рублей и перевела их. Спустя два  дня юристу снова позвонили с неизвестного номера и сообщили о необходимости оформления очередного кредита. На этот раз ей сказали оформить займ на 1 млн рублей. Женщина снова поверила, оформила в филиале банка кредит и перевела их на чужой счет. После этого она поняла, что стала жертвой настоящих мошенников.

 За помощью она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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