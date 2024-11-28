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В Самаре вынесен приговор организатору наркопритона

28 ноября 2024 09:29
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В Самаре вынесен приговор организатору наркопритона

При осмотре помещения полицейские изъяли шприцы, колбы и другие предметы, используемые наркозависимыми гостями квартиры.

Кировский районный суд города Самары вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении ранее судимой местной жительницы 1991 года рождения.

Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 232 УК РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Ранее сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявили в одном из многоквартирных домов по Московскому шоссе наркопритон и задержали его организатора - 33-летнюю жительницу Самары, которая на систематической основе предоставляла свою жилплощадь зависимым лицам для употребления наркотических веществ.

При осмотре помещения полицейские изъяли шприцы, колбы и другие предметы, используемые наркозависимыми гостями квартиры.

Подозреваемую доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса свою вину женщина признала полностью и рассказала, что от своих знакомых получала вознаграждение в виде сигарет, продуктов питания и запрещенных веществ за предоставление им своей квартиры в качестве помещения для употребления наркотиков.

После сбора доказательной базы уголовное дело направили в суд, который признал злоумышленницу виновной в организации наркопритона и приговорил к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год и 1 месяц. Приговор вступил в законную силу.

Теги: Стоп Наркотик

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