В Самаре возбудили уголовное дело из-за стрельбы в ресторане

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В Самаре возбудили уголовное дело из-за стрельбы, которая произошла на выходных. Видео с инцидентом попало в соцсети.

На видео компания из троих мужчин отдыхает в ресторане «Винотерия» на Некрасовской. В один момент беседа принимает напряжённый характер, в результате чего один из мужчин хватается за пистолет и несколько раз стреляет в другого мужчину, сидевшего с ним за одним столом. Раны оказались не тяжёлыми, так как человек, в которого стреляли, смог самостоятельно покинуть помещение. Услышав выстрелы, другие посетители ресторана также в спешке начали покидать заведение.

Пострадавшего доставили в больницу и сообщили в полицию.

- По факту сообщения о доставления в лечебное учреждение жителя Самары 1991 года рождения с травмой головы проводится проверка, - сообщили «КП-Самара» в ГУ МВД России по Самарской области.

На данный момент личности участников конфликта известны, проверка идёт по статье 213 «Хулиганство».