В Самаре воспитательницу малышей на 1 млн обманули мошенники

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В полицию обратилась 52-летняя жительница Самары с заявлением о хищении более 1 млн рублей.

В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что воспитательнице детского сада 6 дней подряд звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками одного из банков России и убедили, что ее личный кабинет в мобильном приложении банка взломан, в связи с чем мошенники от ее имени могут оформить кредит. Звонившие рекомендовали женщине закрыть кредитный потенциал, оформив встречный кредит. Следуя указаниям звонивших, жительница Красноглинского района в других кредитных учреждениях оформила заем на сумму более 1 млн рублей и перевела денежные средства на указанные счета. После чего женщина не смогла войти в личный кабинет приложения, поняла, что ее обманули, и обратилась с заявлением в полицию.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения. Возбуждено уголовное дело.

Полицейские напоминают гражданам, что сотрудники настоящей службы безопасности банка никогда не звонят своим клиентам с информацией о подозрительных действиях с банковскими счетами; не предлагают снимать деньги со счетов и переводить их на так называемые «безопасные счета».

При поступлении подобных звонков следует прервать разговор.